[신년사] SK E＆S "글로벌 친환경 에너지기업 도약 원년"

[아시아경제 박소연 기자] SK E&S는 친환경 중심의 '그린 포트폴리오'(Green Portfolio) 사업구조 전환을 통해 올해 글로벌 메이저 친환경 에너지 기업으로 도약하겠다고 4일 밝혔다.

유정준·추형욱 공동대표는 4일 신년사를 통해 수소와 재생에너지, 에너지 솔루션 사업을 아우르는 그린 포트폴리오를 완성하고, 전력·천연가스(LNG)·도시가스 등 기존 비즈니스 모델에서 과감한 혁신을 통해 경쟁우위를 확보하겠다고 강조했다.

유정준 부회장은 "2021년을 SK E&S의 새로운 도약을 위한 '파이낸셜 스토리'(Financial Story) 실행의 첫 번째 해이자, 수소· 재생에너지· 에너지솔루션을 아우르는 그린 포트폴리오로 대전환하는 원년으로 만들자"고 당부했다.

올해부터 공동대표를 맡게 된 추형욱 사장은 "글로벌 에너지 패러다임이 화석연료에서 환경·사회·지배구조(ESG) 가치에 중심을 두는 친환경 에너지로 빠르게 변화하고 있다"며 "이를 기회삼아 글로벌 메이저 에너지 기업으로 도약하기 위한 과감한 도전을 시작하겠다"고 포부를 밝혔다.

추 사장은 "다가오는 수소 경제 시대에 선제적으로 대응해 수소 분야에서 세계 1위 기업으로 거듭날 것"이라며 "재생에너지와 에너지솔루션 사업 영역에서도 ESG 기반 차별화된 비즈니스 모델로 경제적 가치와 사회적 가치 모두를 극대화하겠다"고 강조했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr