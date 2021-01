남궁훈 카카오게임즈 대표 "카카오 공동체와 새로운 시도할 것"

[아시아경제 부애리 기자] 남궁훈 카카오게임즈 대표가 "카카오 공동체와 함께 올해부터 새로운 시도를 하려 한다"는 계획을 공개했다.

남궁 대표는 4일 신년 메시지를 통해 "2020년까지 채널 사업을 시작으로 퍼블리싱, 개발까지 성공적으로 성장했다"면서 "각 사업영역에서도 글로벌 시장으로 개발사로서의 확장을 지속하고 다양한 라인업들로 시장 경쟁력을 한층 높여갈 계획"이라고 밝혔다.

이어 그는 "올해는 카카오게임즈만의 차별성을 갖고 카카오 공동체와 함께 '게임 그리고 비욘드 게임(beyond game)'으로 다 함께 선도적으로 달려갔으면 한다"고 말했다. 카카오게임즈는 올해 게임 사업은 물론 개발사로 확장을 성공적으로 이뤄낸다는 목표를 세웠다.

남궁 대표는 "우리 게임산업이 스마트폰 보급이나 인터넷 보급이라는 시대적 변화의 '외력'에 의해 지난 20년 동안 성장했다면 이제는 성장한 내력을 기반으로 게임 밖 세상과 만나 새로운 기회를 찾아야할 시기"라고 강조했다.

남궁 대표는 "카카오게임즈는 이미 카카오모빌리티와는 라이프엠엠오를, 카카오페이지와는 애드페이지를 설립했다"면서 "게임+카카오 공동체 작업으로 확장돼 나갈 것이다. 이것이 우리가 접근해 나가야할 '비욘드 게임' 전략"이라고 덧붙였다.

