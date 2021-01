<신규선임>

◇임원

▶경영기획부문 김익수 ▶리스크관리본부 김도식

◇ 부장

▶미래혁신TFT 하성국 ▶시너지추진부 최홍석 ▶경영관리부 이광호

<전보>

◇임원

▶준법감시본부 박상호

◇부장

▶리스크관리부 남창주