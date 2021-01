김해시, 세계 최대 크기 고인돌 국가사적 승격 추진

추가 발굴·정비사업 후 6월 지정 신청

문화재적 가치 높여 지역 관광자원 활용

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 세계 최대 크기 구산동 지석묘의 국가사적 승격을 추진한다고 4일 밝혔다.

시는 2007년 발굴 당시 확인 못 한 매장 주체부 추가 발굴·정비 사업을 거쳐 6월께 문화재청에 국가사적 승격 신청서를 제출한다.

또 정비공사도 추진해 지하에 묻혀있는 상석과 묘역을 바깥으로 드러내 지석묘가 위치한 부지 일대 4660㎡를 유적공원으로 조성한다.

우리에게 고인돌로 더 익숙한 지석묘는 청동기 시대 대표적인 무덤 형식이다.

구산동 지석묘는 길이 10m, 너비 4.5m, 높이 3.5m, 무게가 350t에 달하는 국내 최대 고인돌로 2007년 구산동 택지개발지구 공사 중에 발견됐다. 시는 세계적으로도 이만한 크기의 지석묘가 발견된 사례가 없어 세계 최대 규모로 추정했다.

시 관계자는 “구산동 지석묘가 문화재적 가치와 역사적 상징성이 크고 주거지역과 인접해 있다”며 “발굴조사와 지석묘 원형 복원사업을 거쳐 일대를 역사와 문화, 휴식이 공존하는 유적공원으로 조성하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr