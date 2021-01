中, 기술허브 선전에서 '디지털 화폐' 올해 첫 실험

디지털 위안화 도입 잰걸음

[아시아경제 권재희 기자] 중국이 '기술 허브'인 광둥성 선전에서 디지털 화폐 공개 시험에 나선다.

4일 중국증권보 등에 따르면 중국 선전시와 인민은행은 선전시민 10만명에게 추첨을 통해 200위안(약 3만5000원)씩, 총 2000만위안(약 33억5000만원)어치의 법정 디지털 화폐를 나눠주기로 했다.

추첨 신청기간은 1일부터 4일까지로, 당첨된 이들은 휴대전화 전용 애플리케이션을 설치해 '디지털 위안'을 지급받으면 된다.

이후 7일부터 17일까지 선전시 1만여개의 지정 상업시설에서 디지털 위안을 사용할 수 있다. 지정 상업시설은 슈퍼마켓부터 식당, 카페, 패션용품점, 가전판매점까지 다양하다.

앞서 중국 정부는 지난해 10월 선전, 12월에는 장쑤성 쑤저우시에서 각각 공개 테스트를 진행했다.

매회 테스트가 진행될 때마다 유통되는 디지털 위안 규모 및 참가 상업시설이 늘어나고 있다. 동시에 전자상거래 결제, 인터넷 없는 근거리 접촉 방식 결제 등 다양한 기술적 실험이 추가로 진행되고 있다.

중국은 2022년 2월 개최되는 베이징 동계올림픽 전까지 법정 디지털 화폐를 정식 도입한다는 구상이다.

중국 정부는 장기적으로 디지털 위안화를 국제 무역 및 결제에서 사용가능하도록 해 기축통화인 달러를 대체하겠다는 야심을 가지고 있다.

