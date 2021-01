혼다코리아, 어코드·CR-V 하이브리드 사전계약 돌입

[아시아경제 우수연 기자]혼다코리아가 2모터 하이브리드 시스템으로 압도적인 연비와 강력한 주행성능을 발휘하는 파워풀 하이브리드 '뉴 어코드 하이브리드' 및 '뉴 CR-V 하이브리드' 사전계약을 실시한다고 4일 밝혔다.

국내에서 첫 선을 보이는 '뉴 CR-V 하이브리드 및 뉴 어코드 하이브리드'는 파워풀 하이브리드를 완성하는 'SPORT HYBRID i-MMD' 시스템을 탑재했다. 해당 시스템은 동급 최고 수준(모터 최고출력 184마력)의 출력을 발휘하는 2개의 전기 모터와 효율성이 높은 2.0ℓ DOHC i-VTEC앳킨슨 사이클 엔진의 조화로 강력한 주행성능을 발휘한다. 또한 3개의 주행 모드를 상황에 따라 최적으로 전환해 연료 효율성을 극대화하며 리튬 이온 배터리를 탑재해 혼다만의 독창적인 파워트레인을 완성했다.

부분 변경 모델인 뉴 어코드는 하이브리드 투어링과 가솔린 트림인 터보 총 2개 트림으로 출시될 예정이다. 외관은 전면 범퍼와 휠 디자인이 스포티하게 변경됐다. 특히 하이브리드 투어링에는 새로운 19인치 휠이 탑재돼 파워풀 하이브리드 세단의 면모를 갖췄다.

1열 통풍 시트, 열선 스티어링 휠 등 고객 선호도가 높은 편의 사양도 대거 추가됐다. 전 트림 기본 탑재된 혼다 센싱은 BSI(Blind Spot Information)와 CTM(Cross Traffic Monitor) 기능 등이 업그레이드돼 안전성도 향상됐다. 뉴 어코드의 판매 가격은 ▲하이브리드 투어링 4570만원 ▲뉴 어코드 터보 3740만원이다.

뉴 CR-V 하이브리드는 4WD EX-L과 4WD 투어링 2개 트림으로 출시된다. 하이브리드 전용 디자인 및 엠블럼이 적용됐으며 4WD 투어링 트림에는 동급 최대 크기의 19인치 휠을 채용해 파워풀 하이브리드 스포츠유틸리티차량(SUV)의 존재감을 더했다.

전 트림에 혼다 센싱이 기본 탑재됐으며 스마트폰 무선 충전 시스템, 전 좌석 열선 시트, 열선 스티어링 휠, 애플 카플레이 및 안드로이드 오토, 2열 시트 풀 플랫 기능 등을 지원해 이용 편의성을 극대화시켰다. 판매 가격은 뉴 CR-V 하이브리드 ▲4WD EX-L 4510만원 ▲4WD 투어링 4770만원이다.

혼다는 새롭게 선보이는 두 모델의 사전계약 혜택으로 2년간 자동차세를 지원하고, 소개 판매 시에는 구매 고객과 소개 고객에 각각 주유비 30만원, 10만원을 제공한다. 더불어 타사 하이브리드 차량을 보유한 고객이 사전 계약할 경우 주유비 50만원도 지원된다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr