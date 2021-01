[아시아경제 박지환 기자] 앞으로 전화 한번이면 독일과 프랑스, 이탈리아 등 유럽 주요 11개국의 주식 매매가 가능해진다.

메리츠증권은 주식 거래 서비스 제공 국가에 독일과 프랑스, 이탈리아, 네덜란드, 벨기에, 오스트리아, 아일랜드, 핀란드, 포르투갈, 그리스, 스페인을 추가했다고 4일 밝혔다.

기존에는 미국과 중국, 홍콩, 일본, 싱가포르, 호주, 캐나다 7개국의 서비스를 제공해왔다.

추가된 11개국의 주식을 매매하려면 메리츠증권 계좌를 개설하고 24시간 운영하는 해외주식 데스크에 전화를 걸어 주문하면 된다.

자세한 사항은 메리츠증권 홈페이지에서 확인할 수 있다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr