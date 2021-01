[아시아경제 이지은 기자] 장제원 국민의힘 의원이 전 대통령들의 사면 논란에서도 문재인 대통령이 뒷짐만 지고 있다며 국민들 앞에 문제를 소상히 설명하라고 목소리를 높였다.

장 의원은 4일 페이스북을 통해 "최근 들어 국가적 논란이나 주요 현안이 발생할 때마다 대통령이 사라진다"며 이같이 말했다.

그는 "국민들은 친문 눈치보기에 전전긍긍하는 이낙연 더불어민주당 대표가 대통령과의 사전 교감없이 대통령의 고유권한인 사면권에 대해 소신을 밝힐 만큼 용감한 정치인이 아니라는 사실을 잘 알고 있다"며 "비겁하게 뒤로 숨지 마라"고 지적했다.

장 의원은 "지지율이 끝없이 추락하고 있는 이유는 무능보다 비겁함과 이중성이 더 큰 요인"이라며 "더 이상 이미지 정치만 하려 들지 마시고, 국가적 주요 현안에 대해 직접 결정하고 국민들께 소상히 설명해 주시길 바란다"고 말했다.

