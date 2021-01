볼보, '서비스 바이 볼보 2021 윈터' 무상 점검 캠페인 진행

[아시아경제 성기호 기자] 볼보자동차코리아가 오는 30일까지 4주간 볼보자동차 고객 대상 ‘서비스 바이 볼보 2021 윈터’ 무상 점검 캠페인을 진행한다고 4일 밝혔다.

전국 28개 공식 서비스센터를 통해 진행되는 본 캠페인은 추운 겨울철 최적의 차량 성능 유지와 안전 주행을 위해 볼보자동차가 매년 진행하고 있다. 캠페인 기간에 서비스센터를 방문한 고객은 전문적인 교육을 이수한 테크니션이 진행하는 냉각수·워셔액 무상 보충 포함, 브레이크 패드·디스크 등 제동 계통과 엔진오일 및 필터, 타이밍 벨트, 미션 오일 등 구동 계통까지 총 16가지 항목을 무상으로 서비스를 받을 수 있다.

볼보자동차코리아는 이번 캠페인을 기념해 이벤트 프로모션도 마련했다. 우선, 무상 점검 후 3가지 이상 부품을 교환하는 고객 대상으로 20% 가격 할인 혜택을 제공한다(공식 서비스센터에서 정비를 진행한 경우에 한함). 또한, 서비스센터 입고 고객 대상 전원 스웨덴 에그비누 패키지와 손 소독 티슈를 무상으로 증정한다.

이번 ‘서비스 바이 볼보 2021 윈터’ 무상 점검 캠페인과 관련된 서비스센터 위치 및 예약은 볼보자동차 공식 어플리케이션 ‘헤이, 볼보’와 대표번호를 통해 가능하며, 보다 자세한 내용은 볼보자동차코리아 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr