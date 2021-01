신용보증기금, 플랫폼 선도기관 도약 선포

비대면 모바일 플랫폼 오픈…"모바일로 간편하게 보증업무 이용"

‘온라인 자가진단 서비스’로 빅데이터 기반 경영환경 분석 정보 제공

[아시아경제 박선미 기자] 신용보증기금은 4일 대구 본점에서 열린 온라인 시무식에서 ‘플랫폼 선도기관 도약’을 선포하고 비대면 모바일 플랫폼을 전격 공개했다.

비대면 모바일 플랫폼은 그동안 홈페이지를 통해 이뤄진 비대면 업무를 모바일로도 이용할 있는 서비스다. 보증 이용 고객은 모바일 앱을 통해 영업점 방문 없이 언제 어디서나 쉽고 편리하게 보증신청, 서류제출, 보증약정 등 보증업무를 처리할 수 있게 됐다. 또한 영업점 무방문 온라인 전용 보증상품인 ‘이지원(Easy-One) 보증’도 편리하게 이용 가능하다.

신보는 이와함께 기업, 거래처, 산업 등 다양한 경영환경 분석 정보를 확인할 수 있는 온라인 자가진단 서비스도 함께 오픈했다.온라인 자가진단 서비스는 44년간 신보에 축적된 중소기업 데이터를 활용한 빅데이터 기반의 경영환경 분석 서비스이다. 지난해 정부의 금융혁신 일환으로 개발한 기업 상거래 신용능력 평가지표인 ‘상거래 신용지수’와 함께 제공되며, 신보 홈페이지와 모바일 앱을 통해 손쉽게 신청, 확인할 수 있다.

신보는 지난 2019년 뉴비전을 선포하고 플랫폼 선도기관 도약을 위한 다양한 디지털 업무혁신을 추진해 왔다. 특히 2019년말 오픈한 비대면 신용보증 플랫폼은 지난해에만 15만건의 보증업무를 비대면으로 처리해 코로나19 위기상황 속에서 중요한 역할을 수행했다.

윤대희 신용보증기금 이사장은 “모바일 플랫폼 출시는 신용보증 이용 편의성 향상에 크게 도움이 될 것으로 기대한다"며, “앞으로도 금융 사각지대를 해소하고 금융접근성을 향상할 수 있는 디지털 업무혁신을 지속적으로 추진해 중소기업 플랫폼 생태계 조성에 선도적인 역할을 수행해 나가겠다"고 밝혔다.

