◇ 과장급

▲ 정책기획관실 교육훈련정책과장 권대일 ▲ 국방홍보원 미디어전략실장 박진영 ▲ 군공항이전사업단 이전총괄과장 염주성 ▲ 국방전산정보원 관리과장 이은영 ▲ 국립서울현충원 관리과장 임일빈 ▲ 정책기획관실 기본정책과장 최정희 ▲ 군공항이전사업단 이전계획과장 김진희 ▲ 감사관실 직무감찰담당관 김종덕 ▲ 동원기획관실 동원기획과장 이상옥 ▲ 주한미군기지이전사업단 파견근무 김미정 ▲ 군수관리관실 재난관리지원과장 장성준 ▲ 진실ㆍ화해를위한과거사정리위원회 파견근무 차용국 ▲ 인사기획관실 병영문화혁신팀장 안성민 ▲ 코로나19긴급대응반 긴급대응과장 박동걸 ▲ 대변인실 정책홍보담당관 홍경자

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr