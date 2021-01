위메프, 설 선물세트 미리 주문시 최대 35% 할인

최근 온라인 식품 구매 증가세 맞춰 식품군 선물세트 강화

[아시아경제 김철현 기자] 위메프가 설 선물세트를 미리 구매하는 고객에게 큰 폭의 할인 혜택을 제공한다. 위메프는 '2021 설 얼리버드' 프로모션을 열고 최대 35% 할인한 가격에 설 선물세트를 판매한다고 4일 밝혔다.

이 기간 동안 모든 고객에게 최대 15% 쿠폰을 지급한다. 이 쿠폰과 중복 사용할 수 있는 인기 브랜드 선물세트 최대 20% 쿠폰도 준비했다.

최근 온라인을 통한 비대면 식품 구매가 증가하면서 식품군 선물세트를 더욱 강화했다. 각 지역 신선식품 특산물부터 가공식품, 건강기능식품 등을 두루 선보인다. 생활·가전 선물세트, 패션·뷰티 선물세트 등도 만나볼 수 있다. 가격대별 선물세트, 실시간 베스트 선물세트 등 명절 선물 고민을 해결하기 위한 추천 상품관 역시 운영한다.

위메프 관계자는 "이번 설에는 온라인을 통한 선물세트 구매가 더욱 늘어날 것으로 보인다"며 "최근 식품 온라인 구매 문화가 확산되면서 신선식품, 건강기능식품이 특히 인기를 끌 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr