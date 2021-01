전정화씨 별세. 이종일·종길(미래에셋자산운용 상무)·정숙·태순씨 모친상, 방명숙·손경순씨 시모상, 차명렬씨 빙모상=대구 동구 아양로99 파티마병원 장례식장 202호, 발인 5일, 장지 대구 동구 신용동 선영, (053)940-8192

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr