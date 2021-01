전국 요양병원 종사자 PCR 검사, 2주→1주 단축…촘촘하게 관리

[아시아경제 임철영 기자] 정부가 신종 코로나 바이러스감염증(코로나19) 취약시설인 요양병원의 집단발병을 막기 위해 전국 요양병원 종사자에 대한 유전자 증폭(PCR) 검사 주기를 2주에서 1주로 단축하기로 했다.

중앙재난안전대책본부(중대본)는 3일 정례 브리핑을 통해 이 같은 내용을 골자로 하는 '요양병원 긴급 의료 대응계획'을 발표했다.

이는 최근 요양병원에서 코로나19 확진자와 사망자가 속출하며 피해가 잇따르고 있는 데 따른 것이다. 지난해 12월 한 달간 전국 요양병원 14개소에서 발생한 확진자는 996명이고, 사망자는 99명으로 집계됐다.

정부는 사전예방을 포함해 초기대응 및 동일집단격리, 환자전원, 사후조치 등 단계별 대책을 수립했다. 특히 PCR 검사 주기를 2주에서 1주로 단축해 더욱 촘촘하게 관리하기로 했다. 지난해까지 요양병원 종사자의 PCR 검사 주기는 수도권의 경우 1주, 비수도권은 2주였다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr