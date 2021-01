네이버 "중소사업자 스마트주문 결제 수수료 전액 지원"

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 올해 3월까지 '스마트주문' 서비스를 이용하는 중소사업자(SME)를 대상으로 결제 수수료 전액을 지원한다고 3일 밝혔다.

스마트주문은 네이버에서 매장 정보 검색부터 주문, 결제까지 가능한 비대면 주문 기능이다.

네이버는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려운 SME를 위해 지난해 4월부터 연말까지 결제 수수료를 전액 무료 지원했다. 하지만 코로나19가 재확산 되면서 사회적 거리두기 동참은 물론 SME의 사업을 돕기 위해 지원 정책을 3월31일까지 연장하기로 했다.

네이버 측은 "코로나19가 장기화 되면서 어려운 상황을 겪고 있는 사업주들에게 도움을 드리기 위해 지원 기간을 연장하기로 결정했다"고 밝혔다.

네이버는 결제 수수료 지원 외에도 스마트주문을 통해 포장시 3000원 이상 주문 건에 대해 1000원 포인트를 적립해주는 등 사업자의 매출 증진에 위한 지원을 해왔다.

신응주 네이버 스마트주문 리더는 "스마트주문은 광고비 없이도 무료로 매장을 홍보할 수 있어 외식업계에 종사하는 SME의 만족도가 높은 편"이라며 "이번 결제 수수료 전액 지원 연장 정책으로 SME의 매출 증대와 코로나19 극복에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr