바깥활동 시작한 조두순…시민들 "불안"

조두순 보름만에 바깥출입…장보러 외출

온라인서도 목격담 이어져

지역사회 불안감 커져

[아시아경제 송승윤 기자] 지난해 12월 만기 출소한 아동 성폭행범 조두순(68)이 최근 외부에 모습을 드러내기 시작하면서 지역사회의 불안감이 커지고 있다.

2일 안산준법지원센터(안산보호관찰소) 등에 따르면 조두순은 지난달 말 외출 금지 시간대를 피해 한차례 자택에서 나왔다. 그는 30분 안팎으로 인근 마트에 들러 장을 보고 귀가한 것으로 알려졌다.

당시 전담 보호관찰관도 조두순의 외출 사실을 확인하고 즉시 이동 경로를 확인, 동선을 따라 그를 감시했다. 자택 인근에 몰려있던 유튜버들 대부분이 빠진 상태라 물리적 충돌을 빚는 상황 등은 일어나지 않았다. 경찰 관계자는 "조두순이 한차례 집 밖으로 나온 것은 확인했다"면서 "별다른 소동은 없었으며 보호관할소와 함께 그를 감시했다"고 전했다.

전날 한 온라인 커뮤니티에도 바깥에서 조두순을 목격했다는 내용의 글이 올라왔다. 글쓴이는 해당 게시물에서 조두순으로 추정되는 인물의 사진도 함께 올렸다.

조두순이 바깥 활동을 시작하면서 시민들은 불안에 떨고 있다. 특히 그가 출소 이후 부인과 집 근처 산에서 커피를 팔고 싶다는 계획을 주변에 말했다는 사실이 알려지자 이런 불안감은 더욱 커지고 있다. 이와 관련 안산시는 시가 경제활동까지 막을 권한은 없다는 입장을 밝혔었다.

조두순은 법원 결정에 따라 전자발찌 부착 기간인 7년간 ▲오후 9시~다음날 오전 6시까지 외출 금지 ▲과도한 음주 금지 ▲교육시설 출입 금지 ▲피해자 200m 내 접근 금지 ▲성폭력 재범 방지와 관련한 프로그램 성실 이수 등 5가지 사항을 준수해야 한다. 아직 준수 사항을 어긴 적은 없는 것으로 전해졌다.

보호관찰법에 따라 조두순에 대한 관리는 법무부 안산준법지원센터가 전담하고 있다. 경찰도 특별대응팀을 꾸려 신상정보 점검과 감시 등의 업무를 맡고 있다. 총 5명으로 구성된 특별대응팀은 3달에 한 번 성범죄자의 신상을 점검하는 기존 제도와 별개로 조두순에 대해선 상시 감시를 하고 있다. 조두순 거주지 바로 앞에 설치된 방범초소에서도 조두순의 출입 여부를 실시간으로 확인한다.

한때 조두순의 자택 앞에 유튜버 등이 몰리면서 인근 주민들은 큰 불편을 겪었다. 일부 유튜버들은 조두순의 거주지에 침입을 시도하거나 소란을 피우고, 경찰과 물리적 충돌을 빚기도 했다. 경찰은 안전 유지를 위해 자택 앞에 수십여 명의 경력을 배치했다가 유튜버 등의 방문이 잦아듦에 따라 지금은 질서 유지에 필요한 최소 인력만 인근에 배치한 상태다.

한편 조두순 출소 이후 호송차를 파손하거나 난동을 부리는 등의 사건은 총 9건으로 집계됐다. 1건은 현장에서 종결됐고, 3건은 기소의견으로 검찰에 송치됐다. 나머지 5건에 대해선 수사가 진행 중이다.

