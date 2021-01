백신격차 우려…UN "난민·이주자에도 백신 제공해야"

[아시아경제 조유진 기자] 유엔 국제이주기구(IOM)가 전세계 난민과 강제 이주자들도 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 접할 수 있게 해달라고 각국 지도자들에게 촉구했다.

1일(현지시간) 영국 가디언에 따르면 안토리오 비토리노 IOM 사무총장은 최근 유엔난민기구(UNHCR)와 공동성명에서 "난민과 강제 이주자 등이 보건에 대한 접근권에서 소외되는 경우가 많다"라면서 "코로나19 백신 등 보건 서비스 역시 진정으로 효과적이려면 차별적으로 제공돼선 안 된다"고 강조했다.

그는 "팬데믹 시기에 우리는 각국 정부가 보편적 의료보장을 통해 모든 사람에게 보건 서비스를 제공하도록 지원할 준비가 돼 있다"고 전했다.

이번 성명은 코로나19 백신을 접종한 선진국과 백신을 확보조차 못한 개도국 간 격차가 부각되는 와중에 나온 것이다. 난민 수백만명이 수용소에 머무는 시리아와 이라크, 예멘 등 중동지역에선 백신 유통을 위한 인프라가 미비해 접종 작업이 실패할 위험이 크다는 전망이 줄을 잇고 있다.

특히 분쟁지역에선 한정된 물량을 둘러싼 갈등이 심화하고, 배포 과정에서 부패한 이들이 백신을 탈취해 실제 난민에게 도달하는 물량은 적을 것이란 지적도 제기된다. 실제로 내전 중인 시리아에선 바샤르 알-아사드 정권의 통제에서 벗어난 지역이 필수 물자를 공급받지 못하는 사례가 자주 발생해왔다.

