美 2020년 코로나19 환자수 2000만명

새해 첫날 지난해 누적 감염자수 집계

12월에만 7만5천여명 사망

백신 배포 시작됐지만 접종은 지연

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 2021년 새해 첫날 미국에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 누적 확진자가 2000만명 돌파라는 우울한 소식이 날아들었다. 하루 전 통계인 만큼 2020년 한해 2000만명의 감염자가 발행한 셈이다.

CNN방송에 따르면 1일(현지시간) 존스홉킨스대학은 이날 하루 전까지 발생한 미국의 누적 코로나19 확진자 수를 2000만7149명으로 집계했다. 2020년 마지막 날인 지난달 31일에는 22만7315명이 신규 확진됐다.

미국의 코로나19 감염은 지난해 1월 20일 첫 감염자 발생 이후 3~4월의 1차 확산기, 7~8월의 2차 확산기를 거쳐 10월 이후 폭발적으로 늘어났다. 연일 하루 20만명 이상이 감염되고 있다.

전세계 코로나19 누적 환자수 8371만8625건의 약 24%도 미국에서 발병했다.

미국 내 누적 사망자 수는 34만6043명이었다. 특히 백신 보급이 시작된 12월에 가장 심각한 피해가 발생했다. 12월 미국의 코로나19 사망자는 7만7500명이었다.

감염자는 물론 사망자 확산 속에서도 미국 내 코로나19 백신 접종은 속도를 내지 못하고 있다.

CNN에 따르면 미국 내에서 1240만개 이상의 백신이 배포됐지만, 이중 270만개의 백신만이 접종됐다. 백신 개발에만 주력한 나머지 접종에 대한 대책이 부족했다는 지적이 나오는 이유다.

영국에서 시작된 변이 코로나19 감염 발견도 문제다. 콜로라도에 이어 캘리포니아, 플로리다에서도 변이 코로나19 감염이 확인됐다. 변이 코로나19는 전파율이 기존 코로나19에 비해 70%나 높은 것으로 알려지고 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr