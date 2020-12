"성관계 촬영·장애인 조롱한 '일베' 회원…7급 공무원 임용 막아달라" 靑 청원

[아시아경제 허미담 기자] 온라인 커뮤니티 '일간베스트 저장소'(일베)의 한 회원이 최근 7급 공무원에 합격한 가운데 과거 미성년자를 불법 촬영하고 장애인 비하 등 부적절한 행위를 일삼은 정황이 드러나 논란이 일고 있다. 이 회원은 '일베'를 통해 여성들의 사진을 올리며 성희롱하는 글을 올린 것으로 전해졌다.

30일 청와대 국민청원 게시판에는 '약칭 '일베' 사이트에서 성희롱 글들과 장애인 비하글 등을 수없이 올린 사람의 7급 공무원 임용을 막아주십시오'라는 제목의 청원이 올라왔다. 해당 청원은 이날 오후 7시 기준 2만8400여명 이상의 동의를 얻었다.

청원인은 "전날 (일베에) 지방직 7급 공무원 합격 인증글이 올라왔다. 거기까진 특별한 문제가 없었으나 어느 한 회원이 그 인증글을 올린 회원 A씨의 예전 작성글을 조사해보고 큰 문제가 있음을 발견했다"고 말문을 열었다.

그는 "(A씨가) 불특정 다수의 미성년자 여학생들을 성적인 대상물로만 보고 길거리의 여학생들을 불법 촬영한 사진을 올리고 성희롱 글을 서슴없이 작성했다"고 주장했다.

이어 "(A씨는) 수많은 미성년자 여학생들에게 접근해 모텔 등 숙박업소로 데려가 성관계를 했고 이를 불법 촬영해 인증한 글을 다섯 차례 이상 올렸다"며 "심지어 교복을 입히고 성관계를 시켰다는 충격적인 내용의 글도 있었다"고 했다.

또 청원인은 A씨가 장애인 비하 또한 서슴지 않았다고 폭로했다. 청원인은 "(A씨가) 길을 걷던 왜소증 장애인분을 뒤에서 몰래 촬영하고 그 사진을 '일베'에 올려 앤트맨이라고 조롱하고 시시덕거렸다"며 "그 행동에 어떠한 죄책감도 느끼지 못하는 것 같아 보였다"고 설명했다.

그러면서 그는 "(A씨가) 미성년자 여성뿐만 아니라 성인 여성의 사진도 가져와서 '이 여자와 성관계하고 싶다'는 글들을 올리고, 성희롱하는 글을 많이 올려놨다"며 "도대체 이런 사람이 어떻게 지방직 7급 공무원에 최종합격 하였는지 의문이 들 정도"라고 일갈했다.

끝으로 청원인은 "면접에서 이런 그릇된 인성을 가진 사람을 걸러내지 못하고 최종합격시켰다는 사실이 너무나 납득되질 않고 화가 난다"며 "면접에 대한 신뢰성도 떨어진다"고 했다.

한편 지방공무원임용령 14조(1항의 5)에는 '신규임용후보자가 임용후보자로서 품위를 크게 손상하는 행위를 함으로써 공무원으로서 직무를 수행하기 곤란하다고 인정되는 경우에는 자격을 상실한다'고 명시돼 있다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr