양도세 부과 이슈 끝나자 다시 날아오른 '젠' 형제들

코스닥 바이오업종 상승

씨젠·알테오젠 10%대 급등

양도세 부담에 내다팔던 개미들, 다시 쓸어담아

[아시아경제 오주연 기자] 대주주 양도세 부과 부담에 28일 하락했던 코스닥 바이오종목들이 이튿날 곧바로 일제히 날아올랐다. 올해는 특히 개인들의 증시 참여가 활발해진 상황이라, 매매 자극 요인에 따라 개인 수급이 어떻게 변화하는지를 단적으로 보여준 사례로 꼽힌다.

30일 한국거래소에 따르면 전일 코스닥시장에서 시가총액 상위 5개 종목 중 셀트리온제약을 제외하고 모두 상승 마감했다. 이중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 160,600 전일대비 7,300 등락률 -4.35% 거래량 2,277,158 전일가 167,900 2020.12.30 11:47 장중(20분지연) 관련기사 황소장 이끈 동학개미, 수익률 '홈런'셀트리온헬스케어, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.05%외국인·기관 순매도세에 코스피 소폭 내림세 close 가 전 거래일 대비 6.67% 상승한 데에 이어 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 193,800 전일대비 5,500 등락률 -2.76% 거래량 396,735 전일가 199,300 2020.12.30 11:47 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 외국인 6000주 순매도… 주가 -3.26%개인 국내 증시서 2.5조 순매수…코스피·코스닥 상승 마감'기관 1.7조' 순매도에도 코스피 2800선 유지…코스닥 2.5%대 상승 close 과 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 178,100 전일대비 900 등락률 +0.51% 거래량 418,433 전일가 177,200 2020.12.30 11:47 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매도세에 코스피 소폭 내림세개인 국내 증시서 2.5조 순매수…코스피·코스닥 상승 마감'기관 1.7조' 순매도에도 코스피 2800선 유지…코스닥 2.5%대 상승 close 은 10% 이상씩 급등했다.

배당락일인 이날은 현금 배당액만큼 시총이 감소하고 지수도 하락하기 때문에 당초 코스닥지수의 경우 전 거래일 대비 0.48% 떨어질 것으로 내다봤다. 그러나 개인은 오히려 돈다발을 풀며 코스닥시장에서만 2724억원어치를 쓸어담았다. 전일 대주주 양도세 부과 부담에 9000억원어치를 내던졌던 것을 다시 주워담은 것으로 풀이된다. 이들 중 개인 비중이 높고 이날 지수 상승이 가장 컸던 시총 상위 종목은 씨젠과 알테오젠이었다.

올 한해 씨젠은 신종 바이러스감염증(코로나19) 진단키트로 급부상하며 코스닥시장에서 가장 주목을 받았다. 올 1월 2일 3만950원이었던 씨젠 주가는 코로나19 확산세에 진단키트 수요가 크게 늘면서 3월 30일 종가 기준 12만1000원으로 4배 가량 폭등했다. 코로나 수혜를 톡톡히 받으며 이후 코로나 진정세에 주가도 잠잠해지는 듯했지만 지난 2분기, 코로나 이후 첫 실적 시즌을 맞아 탄탄해진 펀더멘털을 입증하며 또 한번 급등했다. 8월 10일 장중 32만2000원까지 오르며 주가는 8개월만에 10배 수직 상승했다. 증시 참여가 어느 때보다 활발해진 장에서 개인은 혜성처럼 나타난 씨젠에 몰려들었다.

올 한 해 씨젠 투자비중을 보면 개인이 89%를 차지한다. 최근 주가가 20만원대를 하회하고 있지만 개인들은 대주주 부담에 줄였던 물량을 다시 주워담으며 이 비율을 유지했다. 증권가에서는 올해 씨젠이 1조원대의 매출과 6000억원대의 영업이익을 낼 것으로 예상하고 있다. 최근 씨젠이 발표한 바에 따르면 올해 연간 매출액은 이미 1조원을 넘어섰다. 이는 전년대비 10배 가까이 늘어난 것이다. 국내 상장사 중에서 전년 동기 대비 영업이익 증가율이 가장 가파른 곳도 씨젠이다. 에프앤가이드에 따르면 증권사 3곳 이상이 추정한 씨젠의 올 4분기 영업이익 전망치는 2410억원으로 지난해 4분기 51억원보다 4599.9% 증가할 것으로 예상된다.

알테오젠 역시 올 한해 개인 투자비중이 80.2%에 달했다. 대주주 부담에 28일 665억원어치를 내다팔았던 개인은 29일 곧바로 340억원어치를 도로 담았다. 3% 하락 마감했던 알테오젠의 주가는 29일 16.58% 급등으로 장을 마쳤다.

내년 초에도 이들 업종 강세는 이어질 것으로 전망된다. 최근 10년간 매년 1월마다 코스닥시 소형주의 성과가 좋았는데 업종별로는 헬스케어주가 강세를 보여왔다는 설명이다.

이정빈 IBK투자증권 연구원은 "매년도 1월로 넘어가면서 헬스케어로 수급이 이동했다"면서 "시장 전반적으로 상승, 하락 구간에 상관없이 헬스케어 수익률이 고무적이었다"고 분석했다. 이어 "코스닥150 내 시총 상위 5개 종목인 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약, 에이치엘비, 씨젠, 알테오젠이 유망할 것으로 예상한다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr