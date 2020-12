임실군, 도내 유일 영농편익 기반시설 우수지자체 선정

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군은 도내에서는 유일하게 농림축산식품부로부터 농업생산기반 시책분야 우수 지자체로 선정됐다고 29일 밝혔다.

군은 올해 상습침수지역 해소를 위한 항구대책으로 오수 신기지구에 이어 신평 호암지구 배수개선사업을 실시했다.

매년 20억 원의 예산을 편성해 농업용수확보를 위한 관정개발 및 수리시설 보수에 힘써왔으며, 농업기반시설인 농로 및 배수로 정비를 위해 33억원을 투입해 지역주민들의 영농편익을 도모했다.

또 군민의 안전을 최우선으로 인명피해 우려 저수지에 대해 정밀안전진단을 실시, 재해위험저수지로 지정하고 지속적인 정비를 추진해 사전 재난대비에 만전을 기해왔다.

특히 이번 평가에서는 기관장인 심민 군수의 현장 지휘력이 큰 평가를 받았다.

군은 그동안 꾸준히 추진한 농업생산기반시설 재해예방과 시설관리 및 정비사업 등에서도 좋은 평가를 받은 것으로 전해졌다.

심민 군수는 “주민들이 농사를 짓는 데 어려움을 겪지 않도록 다양한 생산기반시설을 구축한 게 좋은 평가를 받았다”며 “앞으로도 농업하기 좋은 임실을 만들어가는 데 더욱 더 힘쓰겠다”고 말했다.

