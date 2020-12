마이더스AI, 3자배정 유증 납입 완료 ‘실탄 장전’…"신규사업 속도 붙는다"

[아시아경제 유현석 기자] 마이더스AI 마이더스AI 222810 | 코스닥 증권정보 현재가 723 전일대비 103 등락률 +16.61% 거래량 18,048,787 전일가 620 2020.12.29 14:10 장중(20분지연) 관련기사 마이더스AI, MFM 인수 찍고 블루시너지 통해 북미 시장 공략…"판매점 인수목적 실사도"의료용 대마 치료사례 국내 보고…마이더스AI '주목'마이더스AI, 美 마리화나 판매점 실사 NDA 체결 close 는 29일 최대주주 에스에이코퍼레이션 외 1인을 대상으로 진행한 3자배정 유상증자에서 80억원이 납입됐다고 밝혔다.

에스에이코퍼레이션이 50억100만원, 마이더스파트너스가 30억원을 납입했다. 발행가액은 650원으로 발행될 신주는 1년 간 보호예수된다. 에스에이코퍼레이션 관계자에 따르면 “높아지는 지분율 만큼 최대주주로서 더욱 책임감과 주인의식을 갖고 경영에 임하겠다”고 전했다.

지난 23일 열린 임시 주주총회에서는 후젠카이(Hu Zhenkai) 에스에이코퍼레이션 연구소장 및 이번 유증에 참여한 마이더스파트너스 관계자들이 신규 이사진으로 선임됐다.

한편, 마이더스AI는 미국 현지에서 마리화나 사업을 추진 중이다. 캘리포니아에서 마리화나 재배 및 추출 시설을 갖추고 있는 멜로즈패실리티매니지먼트(MFM) 인수 계약을 앞두고 있다.

또한 재배시설 뿐만 아니라 기호용 마리화나 판매사업자와도 판매점 인수를 검토 중이다. 마리화나 사업 수직계열화를 통해 사업 효율을 높인다는 계획이다. 회사 관계자는 “이번 유상증자 납입으로 신규사업에 필요한 자금이 들어온 만큼 본계약 체결, 인수 절차 등이 본격화될 것으로 보인다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr