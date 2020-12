'올해의 기초연구자' 9명.. 젊은 연구자도 포함

[아시아경제 황준호 기자] 분자가 탕생하는 모든 순간을 포착한 연구(네이처)로 주목받은 김종구 기초과학연구원 선임연구원, 돌연변이 폐암에서 아미반타맙의 항암효과를 입증한 윤지연 연세대 연구교수 등 젊은 연구자를 포함한 올해를 빛낸 기초연구자가 선정됐다.

과학기술정보통신부는 우수한 기초연구 성과를 거둔 올해의 기초연구자 9명을 29일 발표했다. 올해의 기초연구자는 매년 기초연구사업 지원을 통해 세계적 수준의 우수한 성과를 창출한 연구자의 업적을 기리기 위해 매년 정부가 발표하고 있다.

자연과학 분야에서는 김 선임연구원 외에도 박홍규 고려대학교 교수, 신현석 울산과학기술운 교수가 선정됐다. 생명과학 분야에서는 윤지연 교수 외에도 전희정 기초과학연구원 선임연구원이 뽑혔다. 의약학 분야에서는 김형범 연세대 교수가, 공학에서는 오일권 한국과학기술원 교수가 꼽혔다. ICT·융합 분야에서는 진성호 부산대 교수, 전누리 서울대 교수가 높은 평가를 받았다.

정부는 선정된 이들을 불러 내년 1월 시상식과 간담회를 진행한다. 또 과기정통부 홈페이지를 통해 연구 내용과 성과를 쉽게 소개할 계획이다.

김봉수 기초원천연구정책관은 "기초연구는 끊임없이 변화하는 환경에 대응할 수 있는 기초체력이 된다"며 "내년 연구자주도 기초연구에 2조3500억원을 지원할 예정이고 앞으로도 연구자들이 자유로운 연구 환경에서 원하는 연구를 마음껏 할 수 있도록 투자를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr