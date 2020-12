부산 수영강변대로~삼어로 간 수영강 횡단도로 열려

부산시건설본부, 12월 31일 0시부터 총연장 376m 왕복 2~3차로 개통

수영강 횡단 세월교 침수에 따른 교통 불편 해소·지역 연결도로망 구축

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 수영강 횡단도로가 오는 12월 31일 개통된다.

부산시건설본부는 31일 0시부터 수영강변대로와 삼어로를 연결하는 수영강 횡단도로 운행이 시작된다고 29일 밝혔다.

이번에 개설되는 도로는 해운대구 수영강변대로(반여1동)와 삼어로(반여4동)를 연결하는 총연장 376m(교량 228m)의 왕복 2~3차로이다.

2014년 건설 계획이 수립돼 ▲2015년부터 2017년까지 타당성 평가, 기본계획 수입 용역, 기본 및 실시설계 용역 등을 시행했고, ▲ 2018년 1월부터 공사에 착수했다. 총사업비는 179억원으로 전액 시비이다.

도로 개통에 따라 그동안 우천 시 수영강 횡단 세월교의 침수로 차량통행이 제한됐던 반여동, 안락동, 금사동 일원 주민의 교통 불편이 해소될 예정이다.

김형찬 부산시건설본부장은 “현재 본부에서 총 13건의 도로건설 사업을 진행하고 있다”며, “도로망을 확충하고 교통체계를 개선하는 등 지역 균형발전을 위해 더욱 노력해나가겠다”고 말했다.

