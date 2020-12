◇ 1직급 승진 ▲ 통상지원팀장 양은영 ▲ 울란바토르무역관장 정원준 ▲ 호치민무역관장 김관묵 ▲ 바쿠무역관장 이금하 ▲ 투자전략팀장 이석호 ▲ 다레살람무역관장 이홍균 ▲ 상파울루무역관장 한연희

◇ 2직급 승진 ▲ 전시컨벤션실 민희정 ▲ 기획조정실 엄익현 ▲ 경제협력실 최현수 ▲ 프놈펜무역관 김종상 ▲ 주력산업실 유성준 ▲ 노보시비르스크무역관장 박은희 ▲ 글로벌일자리실 지윤정 ▲ 경제협력실 김일경 ▲ 카라치무역관장 어재선

김지희 기자 ways@asiae.co.kr