하나은행, 조직개편 및 임원인사…"소비자리스크관리그룹 신설"

[아시아경제 박선미 기자] 하나은행이 28일 2021년도 조직개편 및 임원 인사를 단행했다.

이번 조직개편 및 임원 인사의 주요 핵심 내용은 ▲소비자리스크관리그룹의 신설 및 외부 여성 전문 인력 영입을 통한 금융소비자보호 기능 강화 ▲ESG 전담 부서인 ESG기획 섹션 신설을 통한 실행 중심의 ESG 경영 체계 강화 ▲3S(Simple, Speed, Smart) 원칙 기반의 팀(Unit) 중심 조직체계 개편 등이다.

이러한 조직개편 및 임원 인사의 배경은 본격적인 빅테크의 금융업 진출 및 손님의 금융 이용방식의 급격한 변화에 따라 기존의 공급자 중심 금융서비스 제공에서 벗어나 금융환경 변화에 적극적으로 대응하고 소비자보호를 적극적으로 실행해 나갈 체계를 구축하기 위함이다.

국내 은행 최초 '소비자리스크관리그룹' 신설, 외부 여성 전문 인력 영입

하나은행은 국내 시중은행 최초로 '소비자리스크관리그룹'을 신설하고 그룹장으로 외부에서 여성 전문 인력을 영입, 본격적인 소비자 리스크 관리를 시행키로 했다. 이번에 소비자리스크관리그룹장으로 선임된 이인영 그룹장은 외부에서 영입된 전문 인력이다. 연세대학교 법학학사 및 서울대학교 법학박사, 김앤장 법률사무소 시니어 변호사, SC제일은행 리테일금융 법무국 이사 등을 거쳤다.

이번 조직개편으로 하나은행의 소비자보호그룹은 기존 금융소비자보호를 담당하는 ‘손님행복그룹’과 소비자리스크관리를 담당하는 ‘소비자리스크관리그룹’ 등 두 개의 그룹으로 확대되고 모두 여성 임원이 그룹장을 담당하게 됨으로써 보다 섬세하게 손님 우선 경영이 강화될 예정이다.

ESG 전담 부서 'ESG기획 섹션' 신설, 사회적 역할 수행에 집중

팀(Unit) 중심 조직체계 개편, 의사결정 단계 간소화로 신속한 의사결정

손님 우선 경영 지원을 위해 기존에 기획·예산을 담당하는 경영기획그룹과 인사·업무지원을 담당하는 경영지원그룹을 통합해 ‘경영기획&지원그룹’을 신설하고, 영업 현장에 초점을 맞춰 영업 지원 기능을 한 그룹에서 총괄키로 했다. 신설된 ‘경영기획&지원그룹’ 내 ‘경영전략본부’에는 조직 내 ESG 전담 부서인 ‘ESG기획 섹션’을 신설했다. 이로써 하나은행의 ESG 경영 체계를 강화하고 적극적인 ESG 경영 실천을 통해 금융의 사회적 역할 수행에 보다 집중키로 했다.

하나은행은 ‘3S'(Simple, Speed, Smart)라는 3대 조직혁신 원칙을 기반으로 일하는 방식의 근본적인 변화를 추진하고자 팀(Unit) 중심 조직체계로의 조직개편도 실시했다. 이를 통해 의사결정 단계를 ‘팀(Unit) 리더-임원-CEO'로 간소화 해 신속한 의사결정과 다양한 아이디어 활용, 효율 중심의 수평적 조직으로 전환할 계획이다.

임원 인사 원칙은 ▲본점 슬림화 ▲성과 중심 인사 ▲전문성 보유 임원 발굴

이번 하나은행 임원 인사의 원칙은 ▲본점 슬림화 ▲성과 중심 인사 ▲전문성 보유 임원 발굴 이다. 기존 18그룹, 1연구소, 19본부(단)를 15그룹, 1연구소, 17본부(단)으로 줄여 본점 슬림화를 단행했다.

성과 중심 인사의 일환으로 박승오 여신그룹장과 박지환 CIB그룹장은 각각 전무에서 부행장으로 승진했고, 김기석 서초영업본부장은 중앙영업본부장으로 자리를 옮겨 전무로 승진했다. 정민식 호남영업그룹장 겸 광주전남영업본부장도 전무로 승진했다.

또한, 전문성 보유 임원 발굴을 위해 이인영 소비자리스크관리그룹장을 외부에서 영입했으며, 영업 현장의 성과 우수 관리자 및 핵심역량 보유자를 발탁해 본부장으로 승진 인사를 단행했다.

