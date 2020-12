[아시아경제 임혜선 기자] 배달 앱 배달의민족 운영사 우아한형제들은 28일 "배민라이더스 서울 서부센터 라이더(배달대행기사) 2명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 이들의 계정을 정지 조치했다"고 밝혔다.

우아한형제들 관계자는 "현재 이들 라이더가 수행한 배달 주문 건 가운데 소비자 대면 결제(만나서 결제)가 이뤄진 건들을 파악 중"이라며 "방역 당국이 밀접 접촉자를 분류해 따로 연락할 것으로 알고 있다"고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr