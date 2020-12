[아시아경제 임혜선 기자] 비비안 비비안 002070 | 코스피 증권정보 현재가 3,575 전일대비 85 등락률 -2.32% 거래량 510,559 전일가 3,660 2020.12.28 15:30 장마감 관련기사 비비안, 배우 이민정 모델로 발탁비비안, 프리미엄 양말 브랜드 '세르유' 런칭비비안, 주가 3640원.. 전일대비 -1.36% close 은 최대주주가 광림에서 쌍방울 외 1인으로 변경했다고 28일 공시했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr