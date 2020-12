28일 서울 강서구 마곡레포츠센터에 마련된 드라이브스루 방식의 임시 선별검사소에 차량들이 줄 지어 있다. 중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 808명 늘어 누적 5만7천680명이라고 밝혔다./김현민 기자 kimhyun81@

