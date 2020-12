文대통령 "백신 접종지연 염려, 사실 아냐…내년 2月 시작"

올해 마지막 수석·보좌관회의 모두발언

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 28일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신과 관련해 "우리나라가 백신을 충분히 확보하지 못했다거나, 접종이 늦어질 것이라는 염려가 일각에 있다"며 "사실이 아니다"고 말했다. 그러면서 "정부는 내년 2월부터 의료진, 노인요양 시설 등의 집단 수용자와 종사자 등 우선순위 대상자부터 접종을 시작할 수 있을 것으로 예상하고 있다"고 밝혔다.

문 대통령은 이날 청와대에서 올해 마지막 수석·보좌관회의를 주재하고 "정부는 여러 달 전부터 범정부지원 체계를 가동하며, 전문가들의 의견을 들어 백신 확보에 만전을 기해 왔다"면서 "우리는 당초의 방침에 따라 차질없이 진행하고 있다"며 이같이 말했다. 이어 "이미 충분한 물량을 확보했고, 돌발상황을 대비한 추가 물량 확보를 추진하고 있다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "국산 백신 개발에 대한 지원도 소홀히 하지 않고 있다"며 "코로나의 장기화에 대비해 백신 주권을 확립하는 차원에서도 꼭 필요한 일"이라고 강조했다. 그러면서 "국산 치료제 개발에도 속도를 내고 있다"며 "정부는 백신 개발에 있어서는 아직 세계 수준과 차이가 있지만, 치료제는 뒤처지지 않을 것이라는 전망을 그동안 밝혀왔고, 현재까지 차질없이 진행되고 있다"고 말했다.

국내 일일 확진자 수가 1000명대를 넘나드는 상황에 대해서도 문 대통령은 "우리가 일 평균 1000명대 확진자를 기록하는 동안 미국은 일 평균 23만명, 영국은 3만4000명, 독일은 2만5000명, 일본은 2천800명을 기록했다"며 "우리 국민들이 함께 한마음이 되어 거두고 있는 성과"라고 평가했다.

문 대통령은 "전 세계적 코로나 대유행 속에서 우리가 방역과 경제에서 기적 같은 선방을 하고 있다고 해도, 국민들이 겪고 있는 고통은 이루 헤아릴 수 없다"며 "정부는 결코 그 사실을 외면하지 않고 직시할 것이며, 전력을 다해 함께 어려움을 이겨낼 것"이라고 말했다.

