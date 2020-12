경남은행, 전자금융사기 피해 예방 ‘원격제어 차단 서비스’ 시행

"스마트폰에 악성앱 설치한 뒤 피해를 입히는 전자금융 사기 급증"

[아시아경제 박선미 기자] BNK경남은행은 보이스피싱 등 전자금융사기 피해 예방을 위해 ‘원격제어 차단 서비스’를 시행 중이라고 28일 밝혔다.

원격제어 차단 서비스는 BNK경남은행 모바일뱅킹 앱 실행 후 원격제어앱이 탐지되면 팝업 안내를 통해 ‘고객님 휴대폰에 원격제어앱이 실행 중입니다. 안전한 금융거래를 위해 원격제어앱 종료 후 뱅킹서비스를 이용하실 수 있습니다’라는 문구가 뜬다.

이어 만일의 전자금융사기 피해 예방차원에서 실행이 중단된다.

원격제어 차단 서비스는 현재 안드로이드 운영체제(OS)를 갖춘 개인 모바일에서만 제공 중으로 BNK경남은행 모바일뱅킹 앱을 최신 버전으로 업데이트해야 제공된다.

금융소비자보호부 김영록 부장은 “고객의 스마트폰에 악성앱 또는 원격앱을 몰래 설치한 뒤 피해를 입히는 전자금융사기가 급증하고 있다. 이상 금융거래를 탐지하고 차단하는 시스템(FDS시스템)을 지속적으로 고도화 하겠다”고 말했다.

