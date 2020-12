가스公, 내포신도시 열병합발전 천연가스 15년 공급계약

[아시아경제 문채석 기자] 한국가스공사 한국가스공사 036460 | 코스피 증권정보 현재가 30,650 전일대비 350 등락률 +1.16% 거래량 163,911 전일가 30,300 2020.12.28 10:52 장중(20분지연) 관련기사 산업부 산하 공공기관, 내년 18.5조 투자·3204명 신규채용 가스공사, 'LNG 벙커링' 신사업 속도낸다가스公-KIAT, LNG 벙커링 선박건조 지원사업 협약 close 가 충남 내포신도시 열병합발전소(555MW)에 2023년부터 15년간 연 33만5000t 규모의 발전용 천연가스를 공급한다. 지난 1월 발전용 개별요금제 도입 후 두 번째로 맺은 계약이다.

28일 가스공사는 지난 14일 내포그린에너지 2023년부터 15년 동안 연간 약 33만5000t 규모의 천연가스 고정약정물량을 공급하는 발전용 개별요금제 공급·인수 합의서를 체결했다고 밝혔다.

내포그린에너지는 한국남부발전과 롯데건설 등이 충남 내포신도시 집단에너지 사업을 위해 설립한 특수목적법인(SPC)이다.

개별요금제는 각각의 발전기와 개별 연계해 해당 도입계약 가격 및 조건으로 공급하는 제도로 올해 1월 처음 도입됐다.

기존 평균요금제에선 가스공사가 체결한 모든 액화천연가스(LNG) 도입계약 가격 평균을 내 전체 발전사에 같은 가격으로 공급했다. 이 때문에 소규모 발전소 등이 상대적으로 불리하다는 지적이 나왔었다.

앞서 가스공사는 지난 10월 한국지역난방공사와 개별요금제 공급·인수 합의서를 체결한 바 있다.

가스공사는 현재 200만~300만t 규모로 발전사들과 협상 및 입찰 중이다. 이 중 복수의 발전사들과는 내년 초 계약 체결을 목표로 협상을 진행하고 있는 것으로 알려졌다.

가스공사 관계자는 "이번 합의는 가스·발전 분야 공기업인 가스공사와 남부발전, 플랜트 기술을 가진 롯데건설이 핵심 역량을 결집해 성취한 상생협력 사례"라고 설명했다.

이어 "각 부문의 경험과 기술력 조화를 통해 향후 사업 운영에 시너지 효과를 기대할 수 있게 됐다"고 덧붙였다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr