비비안, 배우 이민정 모델로 발탁

비비안이 배우 이민정을 새 모델로 발탁했다고 28일 밝혔다.

비비안은 이민정의 고급스럽고 우아한 이미지가 브랜드 아이덴티티와 일치했다며 발탁배경을 설명했다. 이민정은 최근 종영한 드라마 ‘한 번 다녀왔습니다’에서 당당하면서도 사랑스러운 연기로 대중의 호평을 얻었으며 JTBC ‘갬성캠핑’을 통해 진솔한 모습으로 화제가 됐다.

비비안은 2016년부터 ‘잇츠 마이 핏’이라는 브랜드 메시지를 통해 여성의 당당함을 적극 응원하고 있다. 내 안의 ‘인핏’으로 자신감 있는 ‘아웃’을 연출할 수 있다는 의미로 이민정이 예능과 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 보여준 솔직하고 자신감 있는 모습이 브랜드에 적합했다고 설명했다.

비비안 홍보팀 이정미 본부장은 “배우 이민정은 전 연령층에 폭넓게 사랑받고 있어 비비안의 기존 고객뿐만 아니라 젊은 세대까지도 아우를 것으로 판단했다”고 전했다.

이민정은 제18대 비비안의 공식 모델로서 활동하게 되며 내달부터 TV, 유튜브, 인스타그램 등을 통해 만날 수 있다.

