하이트진로, 진로 첫 페트 출시로 가정시장 확대 나서

28일 하이트진로에 따르면 이번에 출시하는 페트는 400㎖, 640㎖ 용량의 가정용 제품 2종이다. 페트 소주는 휴대성과 편의성이 좋다. 특히 일반 소주병(360㎖) 보다 양이 1.8배 가량 되는 640㎖ 제품은 페트 시장 내에서 수요가 가장 많다.

하이트진로는 진로 페트 상품을 출시하면서 기존 병의 형태와 볼륨감을 그대로 살린 패키지 디자인을 채용했다. 최대한 병 소주를 마시는 것과 같은 분위기를 연출하기 위한 것이다. 라벨과 뚜껑도 기존 병과 동일하게 하늘색을 적용해, 눈에 잘 띈다.

하이트진로는 지난 10월 홈술족을 위해 160㎖ 사이즈 미니 팩소주를 출시한 바 있다. 이 상품은 출시 한 달만에 100만팩이 팔렸다. 지난 7일에는 배달 시장을 고려해 진로 미니 팩소주 유흥용 제품을 출시했다.

진로 페트는 전국에 순차적으로 출시할 예정이다. 출고가는 1208.9원(400㎖), 2027.33원(640㎖)이다.

하이트진로 마케팅실 오성택 상무는 "코로나19 이슈가 지속되고 있는 상황에서 변화된 음주 트렌드에 맞춰소비자들이 언제 어디서든 더 쉽게 즐길 수 있는 핵심 라인업을 구축했다"며 "앞으로도 다양한 제품으로 주류 문화를 선도하겠다"고 했다.

