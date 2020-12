LGU+아이돌Live, 아이즈원 잇힝트립 시즌2 30일 공개

[아시아경제 구채은 기자] LG유플러스가 '아이즈원의 잇힝(Eat-ing) 트립' 시즌2를 30일 오후 5시 아이돌Live 앱에서 통해 공개한다.

28일 LG유플러스에 따르면 '아이즈원의 잇힝 트립'은 LG유플러스가 자체 제작한 콘텐츠로 지난 5월 시즌1 공개 후 누적 조회수 700만건을 기록했다. 이 콘텐츠는 아이돌 그룹 아이즈원이 여행을 떠나, 먹고, 즐기는 여행 리얼리티로 LG유플러스의 자체 제작 콘텐츠다.

시즌2에서는 아이즈원이 여수로 떠나 휴식하고 지역 맛집에서 ‘먹방’을 즐기는 내용을 담았다. 특히 아이돌Live 앱에서 팬들의 사전 투표로 정한 게임을 아이즈원이 여행중 직접 체험하는 등 팬과 소통하는 ‘인터랙티브(양방향)’ 요소를 더했다. '아이즈원의 잇힝 트립' 시즌2는 30일 아이돌Live를 통해 단독으로 최초 공개한다. 앞으로 5주간 매주 수, 금 오후 5시에 방송한다. 본방송 직후 멀티캠으로 촬영된 비하인드 영상도 확인할 수 있다.

아이돌Live는 이용중인 통신사 관계없이 앱마켓에서 내려 받아 무료로 이용이 가능하다. ‘UHD2’ 또는 ‘UHD3’ 셋톱박스를 이용하는 U+tv 고객은 IPTV용 ‘U+tv 아이돌Live’ 서비스로 TV에서 생생하게 감상할 수 있다. 이정우 LG유플러스 뮤직서비스팀장은 “팬들의 사랑을 받은 콘텐츠는 시즌제로 추가 편성하고, 새로운 주제의 콘텐츠도 추가 발굴하며 내년에도 지속 사랑받는 아이돌Live가 되겠다”고 말했다.

