새절역~여의도~서울대입구역 연결 '서부선 도시철도' 추진 본격화

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 '서부선 도시철도 민간투자사업'을 본격적으로 추진하기 위해 오는 29일부터 내년 4월27일까지 120일간 제3자 제안공고를 실시하고 상반기 중 우선협상대상자를 지정한다고 28일 밝혔다.

서부선 도시철도는 은평구 새절역(6호선)에서 명지대, 신촌, 여의도를 거쳐 관악구 서울대입구역(2호선)까지 총 연장 16.2㎞ 구간에 정거장 16개소, 차량기지 1개소를 건설하는 사업이다. 총사업비 1조5203억원, 공사기간은 착공부터 72개월, 운영기간은 개통 후 30년이다.

서울시는 지난 2017년 2월 서부경전철주식회사(가칭)로부터 민간투자사업을 제안받고 올해 6월 한국개발연구원 공공투자관리센터(PIMAC)로부터 민간투자사업 적격성을 인정받았다. 이어 10월 시 재정계획심의, 이달 16일 기획재정부 민간투자사업심의위원회 의결과 시의회 동의 절차를 거쳐 민간투자사업으로 추진이 최종 확정됐다.

사업에 참여하기를 원하는 민간사업자는 내년 2월26일까지 사전적격심사(1단계) 평가서류 등 사업제안서를 제출하면 된다. 11단계를 통과하면 기술부문, 수요 및 가격부문(2단계) 평가서류를 4월27일까지 제출하게 된다. 자세한 내용은 서울시 또는 KDI 공공투자관리센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김진팔 서울시 도시기반시설본부 도시철도국장은 "서부선이 완성되면 서울 서북부와 서남부를 연계하는 새로운 교통축이 완성되고 대중교통 접근성이 크게 향상될 것"이라며 "사업 추진 절차를 신속히 이행하겠다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr