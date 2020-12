中 베이징 코로나 확진자 증가에 비상

베이징 순이구 5명 확진 판정…80만명 검사 실시

왕징 주민, 27일 오전 8시 현재 23만여명 음성 판성

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 수도 베이징에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 속출하고 있다.

국가위생건강위원회는 지난 26일 하루 동안 해외유입 사례를 제외하고 국내에서 랴오닝 7명, 베이징 5명 등 12명의 확진자가 보고됐다고 27일 밝혔다. 위건위는 본토 무증상 감염자는 4명이라고 덧붙였다.

특히 안전지대로 여겨지던 베이징에서 확진환자가 나오면서 베이징시 당국에 비상이 걸렸다. 베이징에서는 전날 확진자 5명, 무증상 감염자 1명이 추가로 확인됐는데 이들은 모두 순이구에 거주하고 있다. 확진자 4명은 순이구에 있는 한 업체의 직원이다.

베이징일보에 따르면 순이구는 이미 전날 구 전체의 전시상태 돌입을 선언했다. 여러 주택단지를 봉쇄하고 13개 지역에서 전원 핵산검사를 벌이고 있는데 대상 인원은 80만명이다.

순이구 확진자로 인해 한국 교민들이 주로 거주하고 있는 왕징으로 불똥이 튀었다.

순이구에 사는 한 20대 확진자가 한국인이 많이 사는 차오양구 왕징 지역의 한 기업에서 일한 사실이 확인, 왕징 3개 지역에 대한 전수검사가 27일까지 실시된다. 검사 인원만 30만명에 달한다.

차오양구는 26일 오전 8시부터 24시간 동안 23만4413명을 검사한 결과 모두 음성이 나왔다고 27일 밝혔다.

한편 랴오닝성에서는 전날 선양과 다롄에서 확진자와 무증상 감염자가 모두 10명 보고됐다. 다롄에서는 확진자 4명, 무증상 감염자 2명이 확인됐고 선양에서는 확진자 3명,무증상 감염자 1명이 나왔다.

