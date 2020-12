[아시아경제 최은영 기자] 배우 김희선이 방탄소년단을 향한 '찐 애정'을 드러냈다.

26일 김희선은 자신의 SNS에 "하루 늦은 크리스마스. 제가 너무 좋아하는 정국 씨 화보를 미리 받았답니다"라는 글과 함께 사진을 업로드했다.

함께 업로드된 사진에는 김희선이 BTS 정국이 메인에 장식된 잡지를 든 채 환하게 미소 짓는 모습이 담겼다.

김희선은 '#크리스마스선물', '#기분좋아지는사진', '#Kpop', '#사슴눈빛발사' 등의 해시태그를 덧붙이기도 해 눈길을 끌었다.

누리꾼들은 "너무 예쁘다.", "여신 아미의 탄생이다." 등의 반응을 보이고 있다.

앞서 김희선은 한 인터뷰에서도 "11살 된 딸이 방탄소년단 팬이다. 함께 BTS 해외콘서트를 다녀오기도 한다"라며 팬심을 드러내기도 했다.

