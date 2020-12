[아시아경제 라영철 기자] 경기도 이천에서 달리던 SUV 차량이 도로변 옹벽을 들이받아 2명이 숨지는 사고가 났다.

26일 경찰에 따르면 이날 오후 2시쯤 경기도 이천시 설봉저수지 부근 도로에서 A(63) 씨가 몰던 싼타페 차량이 옹벽을 들이받았다.

이 사고로 차량이 뒤집히면서 A 씨와 함께 차량에 탔던 B(63) 씨가 현장에서 숨졌다.

경찰은 A 씨 차량이 저수지 주변에서 국도 방향으로 나오다가 갑자기 속도를 높여 옹벽에 부딪혀 사고가 난 것으로 보고 목격자 진술과 주변 CC(폐쇄회로)TV 영상 등을 토대로 사고 원인을 조사하고 있다.

