"장례식장 1회용품 사용 줄이자"…환경부, 지자체·업계와 MOU

[아시아경제 김보경 기자] 1회용품 없는 친환경 장례문화를 확산하기 위해 민관이 손을 잡았다.

환경부는 28일 충남도, 충남광역자활센터, 장례업계, 한국소비자원, 시민단체와 함께 1회용품 없는 장례문화를 조성하기 위한 자발적 협약을 체결한다.

이번 협약은 장례식장에서 주로 사용되는 컵·수저·용기 등 1회용품을 감축하기 위해 추진됐다. 전국 장례식장에서 발생되는 1회용 폐기물은 연간 약 3억7000만개(2300t)로 추정된다.

환경부와 충남도는 충남광역자활센터와 함께 충남의료원(공주)에 다회용식기 공급-회수-세척-재공급하는 체계를 구축해 1회용품 없는 장례식장 우수모델을 만들 계획이다.

충남광역자활센터는 아산지역에 구축한 다회용식기 세척 사업장을 내년 2월부터 운영한다. 운영 경험을 토대로 서산 등 타 지역으로 확대하는 방안을 검토한다. 그간 세척시설 설치의 어려움, 인력 부족 등의 문제로 1회용품을 이용하던 장례식장이 다회용식기로 전환할 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다.

전국 각 지역 장례식장에서는 다회용식기 사용 활성화 등 친환경 장례문화 확산을 위해 노력하고, 한국상조·상조보증공제조합은 협약 장례식장을 이용하는 고객에게 다회용식기 사용을 권고할 계획이다. 자원순환사회연대와 충남환경운동연합, 한국소비자원은 소비자 대상 인식 개선과 공감대 형성을 위한 홍보 활동을 펼친다.

환경부는 이번 협약을 통해 다회용식기 세척 사업장이 효율적으로 운영·확산될 수 있도록 협조 체계를 구축하고, 1회용품 없는 장례문화 확산을 위해 관련 업계와 지속적으로 협의하기로 했다.

