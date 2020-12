8년 뒤엔 中이 美 제치고 전 세계 경제 1위…팬데믹 여파로 5년 빨라져

[아시아경제 최은영 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 여파로 2028년이면 중국이 미국을 제치고 전 세계 경제 규모 1위를 차지할 것이라는 전망이 나왔다.

26일(현지시간) 영국 싱크탱크 경제경영연구소(CEBR)는 이날 발간한 연례보고서에서 "한동안 세계 경제에 있어서 중요한 화두는 경제 및 소프트파워를 둘러싼 미국과 중국 간 싸움이었다"라며 "이러한 경쟁 관계에서 코로나19 팬데믹과 이에 따른 경제적 여파는 중국에 유리한 상황을 만들었다"라고 말했다.

CEBR은 중국이 행한 코로나19 초기 강력한 봉쇄 덕분에 "능숙하게 팬데믹을 관리했다"라고 평가했다. 반면 미국은 장기 성장에 타격을 받으면서, 중국 경제가 상대적으로 개선됐다고 CEBR은 설명했다.

CEBR은 2021년부터 2025년까지 중국이 연평균 5.7%, 2026년부터 2030년까지는 연평균 4.5%의 경제성장률을 기록할 것으로 내다봤다.

반면 미국은 2021년 코로나19 이후 강력한 경기 반등을 보이겠으나 2022년부터 2024년까지 다시 성장률은 연평균 1.9%로 둔화하고 이후에는 1.6%로 더 낮아질 것으로 전망했다.

또한 이에 따르면 중국은 2028년 미국을 제치고 전 세계 경제 규모 1위를 차지할 것으로 예상된다. 1년 전 예상했던 시점보다 5년 빠른 것이다.

한편 일본은 2030년대 초반까지 달러화 기준 여전히 세계 3위의 경제 규모를 유지하겠으나 이후에는 인도에 3위 자리를 빼앗길 것으로 예측됐다. 독일은 4위에서 5위로 밀려나고 현재 5위인 영국은 2024년부터 6위로 내려앉을 것으로 예상됐다.

CEBR은 영국 경제는 브렉시트로 인해 내년에는 타격을 입겠지만, 디지털 경제의 중요성이 점차 커지는 가운데 이를 주도하는 영국이 2023년까지 달러화 기준 국내총생산(GDP)은 프랑스보다 23% 더 많을 것으로 예상했다.

CEBR은 코로나19 팬데믹의 영향에 대해서는 "성장률 둔화보다 높은 인플레이션이 나타날 수 있다"라며 "2020년대 중반 금리가 상승하는 경기순환을 목격할 텐데 이는 코로나19 위기에 대응하기 위해 대규모 자금을 조달한 정부에게는 시험대가 될 것"이라고 지적했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr