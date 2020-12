코로나 확진 판정받은 3살 아이…"마비·뇌졸중 증세 보여"

[아시아경제 나한아 기자] 미국에서 세 살배기 아이가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 뒤 뇌졸중 현상을 일으킨 사례가 보고됐다.

미국 미주리대 여성 아동병원은 코로나19에 걸린 3살 유아 콜트 패리스가 뇌졸중 증세를 보였고, 혈전 제거 수술을 마친 뒤 현재 회복 중이라고 밝혔다고 25일(현지시각) 주요 외신은 전했다.

패리스는 코로나19 확진 판정을 받고 몇 시간 뒤에 오른쪽 팔과 다리에 마비 증상이 왔고, 좌뇌에 공급되는 혈액이 차단되면서 뇌졸중을 일으킨 것으로 나타났다.

카밀로 고메스 박사는 "코로나바이러스에 감염된 환자들에게 혈전이 생기는 경향이 있다"라며 "코로나가 패리스에게 어떻게 신경학적 증상을 유발했는지에 대해 상관관계를 조사하고 있다"라고 밝혔다.

주요 외신에 따르면 올해 초 중국 우한에서 214명의 코로나 환자를 대상으로 연구한 결과, 3분의 1 이상이 뇌졸중과 의식 불명 등 신경학 증상을 보였다.

