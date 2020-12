'쓰레기 더미 집에 방치된 남매'… 6살 동생은 뇌성마비 판정

[아시아경제 나한아 기자] 경기도 김포의 쓰레기가 가득 찬 주택에서 어린 남매 두 명이 방치된 채 발견됐다. 남매 중 6살 동생은 뇌성마비와 지적 장애 판정을 받은 것으로 확인됐다.

25일 연합뉴스 보도에 따르면 지난 18일 김포시 양촌읍 한 주택에서 남매 A(12)군과 B(6) 양이 구조돼 관내 보호시설 2곳에서 임시 보호를 받고 있다.

경찰은 보호자의 방임이 있었다고 판단하여, 아이들의 건강 상태와의 상관관계를 밝히기 위해 수사하고 있다.

발견 당시 남매는 수척한 상태였고 의사소통은 가능했지만, 동생 B 양은 거동이 불편했던 것으로 파악됐다.

B 양은 지난 22일 지역 병원에서 뇌성마비 의심 진단을 받았고, 정밀 검사 결과 뇌성마비와 지적 장애 판정이 나왔다.

앞서 경찰은 한 주민으로부터 "쓰레기 가득 찬 집에 아이 2명이 버려져 있다"라는 신고를 받고 지역 행정복지센터·아동보호기관 관계자들과 함께 해당 주택을 찾았다.

이어 남매의 어머니 C(40대) 씨에게 연락해 현관문을 열고 주택으로 들어가 쓰레기가 가득 찬 내부에서 남매를 발견했다.

C 씨의 진술에 따르면 그녀는 볼 일이 있어 집에 아이들만 놔두고 잠시 자리를 비운 상황이었다.

경찰은 아동복지법상 방임 혐의로 C 씨를 불구속 입건해 조사하고 있다.

