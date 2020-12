[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시는 2021년 1월 1일자로 과장급 이상 102명에 대한 정기인사를 단행했다.

◇3급

▲재정관 허남식 ▲시민안전실장 김경덕 ▲도시계획실장 김종경 ▲도시균형재생국장 김형찬 ▲문화체육국장 송삼종 ▲행정자치국장 박수생 ▲민생노동정책관 이병석 ▲물정책국장 이근희 ▲교육파견 송양호 ▲부산진해경제자유구역청 파견 송광행 ▲보건환경연구원장 정영란 ▲상수도사업본부장 김광회 ▲낙동강관리본부장 신제호 ▲서구(부단체장) 이범철 ▲부산진구(〃) 김병기 ▲해운대구(〃) 이윤재 ▲강서구(〃) 여운철 ▲사상구(〃) 김배경 ▲교육파견 이용주 ▲수영구(부단체장) 전홍임 ▲복지건강국장 안병선 ▲기획관 이경덕 ▲건설본부장 심성태

◇4급(행정)

▲소통기획담당관 변선자 ▲공보담당관 송찬호 ▲정보화담당관 류종회 ▲세정담당관 백이현 ▲자연재난과장 서상욱 ▲원자력안전과장 김갑용 ▲걷기좋은부산추진단장 추창식 ▲통합민원과장 정말순 ▲버스운영과장 이용창 ▲사회적경제담당관 이재형 ▲첨단소재산업과장 김유진 ▲청년희망정책과장 안경은 ▲남북협력기획단장 이수봉 ▲관광진흥과장 나윤빈 ▲맑은물정책과장 이병석 ▲물류정책과장 홍현태 ▲시민행복소통본부장 유규원 ▲교육파견 박두영 ▲〃 김완상 ▲행정안전부 파견 김동현 ▲교육파견 김상욱 ▲시의회사무처 총무담당관 이봉걸 ▲〃 홍보담당관 손윤미 ▲〃 전문위원 장재구 ▲〃 〃 김정수 ▲인재개발원 전문교육과장 방영진 ▲〃 역량교육과장 김성근 ▲보건환경연구원 연구혁신과장 차정희 ▲건설본부 총무부장 황호규 ▲낙동강관리본부 수질개선부장 김종렬 ▲아동보호종합센터장 이윤희 ▲부산도서관장 김경미 ▲건설안전시험사업소장 고현정 ▲교통정보서비스센터장 홍수임 ▲장애인복지과장 박석환 ▲건강정책과장 장승희 ▲교육파견 이동환 ▲〃 서재덕 ▲부산진해경제자유구역청 파견 박설연 ▲교육파견 원세연 ▲사회재난과장 이병수 ▲도시철도과장 김정희 ▲투자통상과장 김귀옥 ▲도시외교정책과장 윤재성 ▲마이스산업과장 문정주 ▲하천관리과장 신미란 ▲공항기획과장 강희성 ▲신공항도시과장 최남연 ▲교육파견 손태욱 ▲중소벤처기업부 파견 고재욱

◇4급(기술, 연구·지도)

▲수산자원연구소장 임정현 ▲해양자연사박물관장 최정희 ▲시민방역추진단장 서경민 ▲낙동강관리본부 공원사업부장 정승윤 ▲남항관리사업소장 박남배 ▲시설계획과장 최점돌 ▲상수도사업본부 시설부장 김해종 ▲건설본부 도로교량건설부장 임원섭 ▲총괄건축기획과장 박상성 ▲연제구(국장) 신용균 ▲공원운영과장 이재욱 ▲산림생태과장 안철수 ▲푸른도시가꾸기사업소장 이순열 ▲수산정책과장 김성우 ▲수산유통가공과장 강태구 ▲중구(국장) 차대헌 ▲북구(〃) 이정원 ▲사하구(〃) 박은화 ▲도시재생정책과장 하성태 ▲동구(국장) 윤재갑 ▲영도구(〃) 김종석 ▲사상구(〃) 김항곤 ▲서구(〃) 김진대 ▲해운대구(〃) 손상영 ▲사하구(〃) 진인수 ▲강서구(〃) 강철곤 ▲보건환경연구원 물환경연구부장 전대영 ▲〃 대기환경연구부장 유은철 ▲농업기술센터소장 김정국

