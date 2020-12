트럼프, 휴가지서 일 한다더니 골프 '삼매경'

연방정부 예산안 서명 여부 오리무중

거부권 행사시 정부 업무 정지 우려

바이든, 자택에 머물며 가족 모임 자제 강조

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 미국 대통령과 조 바이든 당선인이 플로리다의 리조트와 자택에서 각각 성탄절을 보냈다.

25일(현지시간) 트럼프 대통령은 마러라고 리조트에서 휴가를 즐기며 연이틀 골프장을 찾았다.

백악관은 트럼프 대통령의 플로리다행을 앞두고 "미국인을 위해 쉼 없이 일할 것이다. 일정에는 많은 회의와 전화가 포함돼 있다"고 밝혔지만, 누구와 통화했는지, 어떤 회의를 했는지에 대해서는 밝히지 않고 있어 빈축을 사고 있다.

미 정가는 하루 전 의회가 9000억달러 규모의 코로나19 경기부양책과 1조4000억달러 규모의 연방정부의 2021회계연도 예산을 백악관으로 송부한 상황에서 트럼프 대통령이 이에 대해 즉시 서명하는 대신 골프만 치고 있다는 점을 경계하고 있다.

트럼프 대통령이 예산안에 서명하지 않으면 연방정부의 자금이 28일 고갈되고 29일부터는 일시업무정지(셧다운)이 벌어진다.

AP는 트럼프 대통령이 전염병 대유행 와중에 정부 셧다운을 위협하는 수류탄을 던져놓은 뒤 플로리다에서 이틀 골프를 치며 보냈다고 꼬집었다.

트럼프 대통령은 지난 22일 개인에게 지급하기로 한 코로나19 지원금을 현행 최고 600달러에서 2000달러로 늘려야 한다는 이유 등을 들어 경기부양 법안에 반대 입장을 밝혔지만, 국방수권법과는 달리 직접적으로 거부권을 행사하겠다는 언급은 하지 않았다.

의회는 트럼프 대통령이 거부권을 행사한 국방수권법(NDAA)을 재의결하기 위해 하원이 28일, 상원이 29일 회의를 각각 소집해 놨지만, 트럼프 대통령이 내년 1월 3일 새 의회 출범 이전까지 거부권 행사 여부를 결정하지 않으면 의회가 합의한 예산안이 자동 폐기되는 최악의 상황도 배제할 수 없다.

트럼프 대통령은 휴가 출발 직전까지 연이틀 자신의 측근에 대한 사면에 주력하며 논란을 키운 바 있다.

한편 자택에 머물고 있는 바이든 당선인은 트위터에 올린 영상에서 매년 크리스마스이브 때면 25명까지 사람들을 초대했지만, 올해는 대유행 탓에 취소했다면서 "우리는 가족을 그리워하지만, 가족의 안전을 지키는 게 필요하다. 올해는 가족 모임 규모와 여행 제한을 고려해 달라"고 촉구했다.

