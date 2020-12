위로가 필요한 연말…'나'를 위한 셀프 선물

[아시아경제 조유진 기자] 연말을 맞아 다사다난했던 올 한 해를 잘 이겨낸 ‘나’에게 선물을 주는 ‘셀프 선물’이 트렌드다. 선물의 목적이 타인이 아닌 스스로를 위한 선물인 만큼, 자신을 가꾸고 편안하게 휴식을 취할 수 있는 아이템들을 선호하는 추세이다.

특히 내년에도 집에서 보내는 시간이 더 많아질 것으로 예상돼, 기존에 단순히 쉬는 공간에서 홈에스테틱, 홈트레이닝, 홈카페, 홈엔터테인먼트 등으로 변화하며 집콕 아이템들이 선물로 인기를 끌고 있다. 다가오는 연말, 집콕 생활의 퀄리티를 높여줄 제품들로 나를 위한 시간을 가져 보는 것은 어떨까.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 피부과나 에스테틱 방문이 어려워진 요즘. 칙칙해진 피부와 예민해진 두피 피부가 고민이라면 집에서도 간편하게 관리할 수 있는 셀프케어 아이템을 추천한다. 홈 뷰티 제품은 집에서 휴식을 취하며 관리를 할 수 있는 것은 물론, 쉬운 사용법으로 누구나 에스테틱 못지않은 전문적인 케어를 할 수 있는 점이 특징이다.

‘비타브리드C¹² 페이스 브라이트닝’은 피부에 바르는 비타민C 파우더 제형으로 자신이 사용하던 토너, 에센스, 크림 등에 섞어 사용하는 하이브리드 제품이다. 산화되기 쉬운 비타민C를 미네랄로 감싸 안정화시킨 자사 특허성분 비타브리드CG를 함유해 비타민C를 피부에 12시간 이상 지속 흡수시켜 칙칙해진 피부를 맑고 환하게 가꿔 준다.

집에서도 두피와 헤어를 케어할 수 있는 ‘비타브리드C¹² 헤어 토닉 세트[프로페셔널]’은 내장된 비타민C 파우더와 토닉을 혼합한 뒤 두피에 뿌려 사용하는 두피 스페셜 케어 제품이다. 비타민C를 안전하게 두피에 전달하고 콜라겐 생성을 촉진하여 두피 본연의 힘을 길러 준다. 아울러 두 제품은 소비자가 원하는 일정 주기에 맞춰 배송 받을 수 있는 정기 배송 서비스로 매번 구매하는 번거로움을 덜어 보다 편리하게 홈 케어를 할 수 있다.

코로나19로 인해 건강과 면역력 증진에 대한 관심이 증가하며, 집에서도 간편하게 운동할 수 있는 홈트레이닝 제품이 인기를 끌고 있다. 홈트라는 특성상 공간이 한정된 만큼 부피가 작고, 보관과 활용성이 높은 운동 아이템이 주목받고 있으며, 이와 더불어 보다 효과적으로 운동을 할 수 있는 영상 콘텐츠, 플랫폼 등 다양한 서비스를 함께 선보이고 있다.

인플루언서 비즈니스 그룹 ‘레페리’가 필라테스 전문 강사 ‘이슬 코치’와 함께 선보인 듀잇의 ‘듀잇 홈 세트’는 홈트족들을 겨냥해 앵클밴드와 힙밴드, 매트, 매트 스트랩까지 4종으로 구성된 홈피트니스 제품이다.

최상의 운동효과를 연구해 만든 소도구로 착용 위치와 운동 자세에 따라 강도를 조절해 효율적인 근력운동을 할 수 있도록 도와준다. 또한 1:1 트레이닝을 받는 것과 같이 혼자서도 효과적으로 운동을 할 수 있도록 듀잇 공식 유튜브 채널을 통해 ‘이슬 코치’의 운동 강의 영상을 제공해 주는 것이 특징이다.

거리두기 단계가 격상되며 카페 방문이 어려워짐에 따라 카페에서 누리던 커피 한 잔의 여유를 즐기기 어려워졌다. 이에 집에서도 바리스타가 직접 내린 듯한 뛰어난 풍미의 커피를 즐길 수 있는 홈카페 머신들이 셀프 선물 아이템으로 주목받고 있다.

‘일리 프란시스 Y3.3’ 캡슐 커피머신은 기존 ‘일리 프란시스 Y3.2’의 성능과 기능 디자인을 승계하면서도, 스위치를 없애고 전자식 버튼형으로 교체되어 보다 간편하고 쉽게 조작 가능하다. 또한 컵의 사이즈에 따라 높낮이 조절이 가능한 컵 받침대가 장책돼 고객의 기호에 따라 추출량을 커스터마이징 할 수 있으며, 일리만의 특허받은 아이퍼에스프레소 시스템이 적용돼 일리커피 본연의 향과 풍부한 크레마, 커피의 깊은 맛을 집에서도 직접 즐길 수 있다.

영화관과 콘서트, 스포츠 등을 직접 즐기기 어려워지며, 집에서 편하게 홈엔터테인먼트를 즐기려는 소비자들이 늘고 있다. 이에 모바일, 스마트 기기 보다 큰 화면으로 즐길 수 있는 홈시네마 시장이 성장하며 관련 업계에서도 집에서도 간편하게 설치해 사용할 수 있는 고성능 프로젝터를 잇따라 선보이고 있다.

LG 시네빔 레이저 4K 프로젝터는 어느 위치에 두고 보더라도 원하는 위치에 원하는 모양의 화면을 투사할 수 있는 ‘트리플 화면조정’ 기능을 탑재해 제약이 많은 집에서도 고퀄리티의 영상을 감상할 수 있는 것이 특징이다. 또한 최적의 홈시네마 환경을 돕는 밝기 최적화 기능이 시청 환경이나 콘텐츠에 최적화한 화면을 제공해 주며, 애플 ‘에어플레이 2’를 비롯한 화면공유는 물론 와이사, 블루투스 등 다양한 무선 연결 기능을 지원해 보다 편리하게 나만의 감성 시네마 라이프를 즐길 수 있도록 도와준다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr