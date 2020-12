길어진 '집콕'이 만든 변화…"집밥 늘고, 생필품 소모 2배 증가"

티몬 구매 동향 분석

[아시아경제 김철현 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 확산으로 집에서 보내는 시간이 길어지면서 주요 식자재와 생활용품 소비가 2배 이상 증가한 것으로 나타났다.

24일 티몬(대표 이진원)이 지난 2일부터 16일까지 2주간의 구매 데이터를 전년 동기와 비교한 자료에 따르면 필수 식재료 구매가 두드러지며 지난해에 비해 집에서 밥을 챙겨먹는 경향이 짙어진 것으로 확인됐다.

간편식인 라면류(66%↑)의 소비도 늘었지만, 파스타 등 면류(263%↑)의 구매액 증가가 더 높게 나타났고 반찬류(122%↑)와 나물·채소류(146%↑)의 구매액도 2배 이상 증가했다. 쌀의 경우 10㎏ 이하 상품(425%↑)도 많이 팔렸지만, 20㎏ 상품(688%↑)의 구매액 증가가 이를 상회했다. 또 최근 카페 대신 집에서 커피와 빵을 즐겨야 되는 상황을 반영하며 캡슐커피(251%↑)과 베이커리 생지(161%↑) 구매 역시 큰 폭의 증가세를 보였다.

생활용품 판매도 크게 늘었다. 그릇·식기류(556%↑)와 수저세트(72%↑)는 물론 식자재와 남은 음식을 보관할 밀폐용기(131%↑) 매출도 2배 이상으로 증가했다. 생활용품에서는 필수 소모품에 대한 지출 증가도 확연히 나타났다. 주방세제(92%↑)와 헤어용품(82%↑) 구매액은 2배에 가깝게 성장했고, 방향·탈취용품 구매도 2배가 넘는(114%↑)성장세를 보였다.

이에 티몬은 31일까지 '생필품반값할인' 기획전을 진행한다. 해당 기획전 내 상품을 장바구니에 담아 구매 시 최대 50% 장바구니 할인 쿠폰을 제공한다. 유료멤버십인 슈퍼세이브 회원은 50만원 이상 구매 시 최대 25만원을 할인 받을 수 있다. 일반회원의 경우 최대 30%의 할인 쿠폰 활용이 가능하다. 기획전의 모든 상품은 금액과 관계없이 무료배송을 제공하며 쿠폰을 활용하지 않더라도 온라인 최저가 수준의 알뜰 쇼핑이 가능하다.

이진원 티몬 대표는 "최근 늘어난 생필품 지출에 대한 고객들의 부담을 덜고자 특가 판매를 준비했다"며, "긴급 쇼핑지원책으로 마련한 이번 기획전을 통해 더 많은 고객들이 좀 더 마음 넉넉한 연말을 보내길 바란다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr