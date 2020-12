[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 23일 오후 3시 선별진료소가 마련된 강서구보건소에서 중소벤처기업부 노동조합(김영환 위원장)으로부터 코로나19 격려용품을 전달받았다.

이 자리는 중기부 노동조합의 제안으로 마련, 노현송 구청장, 박영선 중기부 장관, 김영환 중기부 노동조합 위원장 등이 함께했다.

산타 마스크, 초콜렛, 쿠키 등으로 구성된 선물세트는 지난 1년간 중기부 노사가 함께 노력해 행정안전부로부터 받은 노사문화 우수 유공 포상금으로 마련됐다.

노현송 구청장은 “코로나19 대응 최일선에서 감염병 확산 방지와 국민의 안전을 지키기 위해 고생하는 의료진과 직원들에게 큰 힘이 될 것”이라며 감사의 뜻을 표했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr