속보[아시아경제 최석진 기자] 헌법재판소가 23일 박근혜정부 당시 '문화예술계 블랙리스트' 를 작성해 정부 지원을 배제한 조치는 위헌이라고 재판관 전원일치 의견으로 결정했다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr