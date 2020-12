전북은행, 오픈뱅킹서비스 참가기관 확대 시행

[아시아경제 김효진 기자]JB금융그룹 전북은행은 기존 오픈뱅킹 서비스를 고도화해 상호금융 및 금융투자회사까지 참가기관을 확대 시행한다고 23일 밝혔다.

전북은행 오픈뱅킹 서비스로 당행 스마트뱅킹 이용고객은 수협·신협·산림조합·새마을금고 등 4개 상호금융과 삼성증권·교보증권·미래에셋대우 등 13개 증권사에 보유하고 있는 본인계좌를 등록해 잔액을 조회하고 이체할 수 있다. 그동안 오픈뱅킹 서비스는 일반은행 등 제1금융권에서만 이용 가능했으나, 이제는 카드사를 제외한 거의 모든 금융권의 계좌를 오픈뱅킹에서 자유롭게 활용할 수 있게 돼 이용자들의 만족도가 크게 증가할 것으로 예상된다.

또한, 오픈뱅킹 서비스 고도화로 오픈뱅킹에 등록된 타행계좌의 계좌개설일, 최종거래일, 만기일 정보도 확인 가능하다. 뿐만 아니라 계좌 거래내역조회도 가능해졌다. 이에 따라 여러 금융기관의 앱을 일일이 설치하는 번거로움 없이 전북은행 스마트뱅킹을 통해 등록계좌의 정보확인 및 거래가 가능하게 됐다.

전북은행 관계자는 “새롭게 개선된 전북은행 오픈뱅킹 서비스도 기존과 마찬가지로 일정기간 이용 수수료를 면제할 계획”이라며 “수수료 혜택을 누려 봄과 동시에 오픈뱅킹의 편리함을 체험해 보기를 적극 추천한다”고 밝혔다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr